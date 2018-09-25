Президент Монголии прибыл в Азербайджан с официальным визитом

CA-NEWS (MNG) - 24 сентября в международном аэропорту города Баку приземлился самолет, на борту которого находился президент Монголии Халтмагийн Баттулга. Глава государства прибыл с рабочим визитом в Азербайджан, сообщает Montsame.



В аэропорту его встретили официальные лица во главе с министром молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов и Чрезвычайным и Полномочным послом Монголии в Азербайджанской Республике Р.Болд.

В рамках своего визита Баттулга проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, также встретится с руководством государственного нефтяного фонда и ознакомится с его деятельностью.