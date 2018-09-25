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  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Председательство в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии перешло к Таджикистану

CA-NEWS (TJ) - В рамках 73-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных наций 24 сентября прошла специальная встреча министров иностранных дел государств-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Как сообщает пресс-служба МИД Казахстана, в ходе встречи состоялась церемония передачи председательства в СВМДА от Китая (2014-2018 гг.) Таджикистану (2018-2020 гг.). Новым исполнительным директором Секретариата назначен Хабиболло Мирзоев, чья кандидатура была единогласно поддержана всеми 27 странами-членами СВМДА.

Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов выразил признательность КНР и покидающему свой пост исполнительному директору Гун Цзяньвэю за поддержку и вклад в развитие процесса СВМДА. Он напомнил, что в период председательства Китая начался новый этап развития Совещания, направленный на обеспечение устойчивой безопасности и сотрудничества в Азии. Созданы Молодежный и Деловой советы СВМДА, свою деятельность начал Неправительственный форум, став новым каналом для обсуждения и распространения концепции безопасности СВМДА.

Глава МИД также остановился на вопросе расширения СВМДА в период китайского председательства путем присоединения к его составу 27-го члена - Шри-Ланки (20 июля 2018 г.).

СВМДА было инициировано 5 октября 1992 года президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. СВМДА является межгосударственным форумом для диалога, консультаций, принятия решений и осуществления мер на основе консенсуса по проблемам безопасности в Азии. На сегодняшний день членами СВМДА являются 27 государств Азии, наблюдателями – 8 стран и 5 организаций.

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