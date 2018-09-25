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  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане за предоставленное видео с нарушениями ПДД будут платить по $1

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с 1 июля 2019 года будет введено в действие постановление кабинета министров «О дополнительных мерах по повышению эффективности борьбы против правонарушений в сфере безопасности дорожного движения», в рамках которого лица, предоставляющие видеозаписи со случаями правонарушений ПДД, будут получать денежное вознаграждение, сообщает пресс-служба правительства.

Сумма вознаграждения составит пять процентов минимальной заработной платы, которые будут выплачиваться за счёт суммы штрафа, взысканной с правонарушителя. В результате, при нынешней МРЗП это составит 9215 сумов ($1,15). Сведения о лицах, предоставивших видеозаписи, разглашению не подлежат, передает Podrobno.uz.

Кроме того, с этого же времени заработает обязательный порядок по установке видеорегистраторов в автотранспортные средства юридических лиц, работающих в сфере пассажирских перевозок, независимо от их организационно-правовой формы.

Видеозаписи о правонарушениях, зафиксированных видеорегистраторами, установленными в автотранспортных средствах физических и юридических лиц, будут приравниваться к видеозаписям правонарушений, произведенным специальными автоматизированными техническими средствами фото и видеофиксации, а также приниматься к рассмотрению в целях принятия процессуальных решений в порядке, установленном Кодексом об административной ответственности.

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