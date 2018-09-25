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  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Versace может перейти под контроль Michael Kors за $2 млрд

CA-NEWS (CA) - Американский производитель модной одежды и сумок Michael Kors Holdings Ltd договорился о получении контроля над итальянской компанией Versace, сообщили три осведомленных источника Reuters в понедельник, добавив, что официальное объявление об этом будет сделано на этой неделе.

Michael Kors не скрывала своего намерения расширить портфель брендов класса люкс после покупки в 2017 году британского производителя обуви Jimmy Choo за $1,2 миллиарда. Представители Michael Kors не были доступны для комментариев. Представители Versace отказались от комментариев.

Итальянский модный дом задумался о размещении акций на бирже, после того как американский инвестфонд Blackstone в 2014 году приобрел 20% долю в компании, хотя глава Versace Джонатан Эйкройд говорил ранее в этом году, что спешки с IPO нет.

Инвестировав значительные средства в Versace, Blackstone сочла результаты деятельности модного дома разочаровывающими и недостаточными, чтобы оправдать листинг на бирже, сказал один из источников Reuters, близкий к семье Версаче.

«Они постепенно убедили семью изучить возможность продажи и представили им несколько покупателей, включая Michael Kors. Blackstone больше не собирается вкладывать деньги в компанию. Им нужен покупатель, который сможет осуществлять крупные инвестиции», - сказал источник.

По словам двух источников, стоимость Versace в рамках сделки оценивается не менее чем в $2 миллиарда.

В процессе сделки Blackstone полностью выйдет из итальянской компании, тогда как семья Версаче, которой принадлежит оставшаяся часть модного дома, продолжит принимать участие в делах компании. Представители Blackstone отказались от комментариев.

Донателла Версаче - ведущий модельер и вице-президент Versace, назначила на вторник общее собрание трудового коллектива, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

Выручка Versace в 2016 году составила 686 млн евро.

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