Алматы принял эстафету огня Зимней Универсиады-2019

CA-NEWS (KZ) - Алматы принял эстафету огня Зимней Универсиады-2019.

Как сообщает Управление физической культуры и спорта города, эстафета стартовала с площадки перед Дворцом спорта им. Б.Шолака и закончилась на сцене перед Дворцом Республики.

Огонь на сцене поприветствовали заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев, президент международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, статс-секретарь – заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова. Они отметили высокий уровень проведения прошлой зимней Универсиады в Алматы и пожелали всем удачи.

Право начать эстафету в Алматы было доверено олимпийскому чемпиону Игр-2000 по боксу Ермахану Ибраимову, торжественное зажжение первого факела предоставили А.Кырыкбаеву. Заместитель акима передал огонь Н.Паршиковой, откуда и начался этап эстафеты.

15 факелоносцев пробежали по улице Абая протяженностью 2,5 км. Среди них были делегаты из России, спортсмены Казахстана, такие как, боксер Канат Ислам, триатлонистка Салтанат Казыбаева, футзалист Динмухамбет Сулейменов, ректоры вузов и другие. Закончил эстафету президент Национального спортивного студенческого союза Казахстана, член исполкома FISU Кайрат Закирьянов.

«Еще раз поприветствую всех жителей и гостей Алматы на сцене представители FISU, организаторы приняли колбу с огнем и передали ее Китаю. Следующий этап пройдет именно там, 26 сентября в городе Харбин. Я хочу поблагодарить всех за поддержку и хочу отметить, что Универсиада в Алматы была самой лучшей за всю историю ее проведения. Мы будем также организовать ее на высшем уровне и ждем вас всех в Красноярске в следующем году со 2 по 12 марта», – отметил генеральный директор АНО «Дирекция Красноярск-2019» Максим Уразов.

Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в Международный день студенческого спорта в Турине (Италия), где прошла торжественная церемония зажжения огня Зимней универсиады-2019. 29 сентября начнется российский этап эстафеты огня, который охватит 30 крупных городов страны. Завершится проект 1 марта 2019 года в Красноярске, столице Зимней универсиады-2019.