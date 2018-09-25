В Согдийской области завершились узбекско-таджикские военные учения

CA-NEWS (UZ) - Завершились совместные учения военнослужащих Вооруженных Сил Узбекистана и Таджикистана по уничтожению условной террористической группировки в горной местности, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства обороны.

В ходе учений в Согдийской области военнослужащие двух государств обнаружили с помощью беспилотных летательных аппаратов расположение условной группы террористов, захвативших местных жителей в заложники.

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Подступы боевого обеспечения условного бандформирования были уничтожены силами авиации и артиллерии, после чего военнослужащие двух государств провели операцию по ликвидации террористов и освобождению заложников.

После завершения учений министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов наградил военнослужащих Таджикистана нагрудными знаками «За заслуги в укреплении боевого содружества». Военнослужащие Узбекистана поощрены руководством Минобороны Таджикистана.