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  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия в ходе сессии ООН присоединилась к глобальному призыву по борьбе с распространением и потреблением наркотиков

CA-NEWS (MNG) - В рамках своего официального визита в США премьер-министр Ухнаагий Хурэлсух принял участие в мероприятии «Глобальный призыв к действию по мировой проблеме наркотиков», организованном в Нью-Йорке на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Montsame.

В ходе этого мероприятия состоялась двусторонняя встреча Хурэлсуха с президентом США Дональдом Трампом, на которой было объявлено, что Монголия присоединяется к глобальному призыву по борьбе с распространением и потреблением наркотиков.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, выразил удовлетворение нынешним официальным визитом У.Хурэлсуха в США и обменялся с ним мнениями по вопросам о сотрудничестве между двумя странами.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш и главы государств и правительств многих стран рассказали о социальных, экономических, гуманитарных и угрозах безопасности, связанных с наркотиками по всему миру и предложили государствам-членам ООН присоединиться к Глобальному призыву к действию по мировой проблеме наркотиков.

В настоящее время к данному документу присоединились более 130 стран мира.

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