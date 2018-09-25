В Иране задержали подозреваемых в причастности к теракту на военном параде

CA-NEWS (CA) - Спецслужбы Ирана задержали нескольких подозреваемых в причастности к теракту на военном параде в городе Ахваз в субботу, 22 сентября. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на министра по делам разведки Махмуда Алави.

Отмечается, что также была идентифицирована группа из пяти человек, имеющая отношение к теракту.

В ходе ежегодного парада по случаю начала ирано-иракской войны в 1980 году, двое вооруженных мужчин открыли огонь по толпе зрителей. Затем они попытались обстрелять и трибуну для официальных гостей, однако вооруженная охрана открыла ответный огонь и ранила их. Двое из нападавших были убиты ответным огнем, еще двое задержаны, сообщил вице-губернатор Али Хосейн Хосейн-заде.

Число погибших достигло 29 человек.

Антиправительственная арабская группировка Национальное сопротивление Ахваза и запрещенная экстремистская группировка «Исламское государство» одновременно объявили о своей ответственности за нападение.