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  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане с начала года создано свыше 230 узбекско-турецких предприятий

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с начала этого года было создано свыше 230 совместных узбекско-турецких предприятий. Взаимный товарооборот за этот период вырос более чем на 40 процентов, сообщает пресс-служба президента страны.

Об этом стало известно по итогам переговоров между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и председателем Великого национального собрания Турецкой Республики Бинали Йылдырымом.

Как отмечалось в ходе переговоров, между странами активно развивается политический диалог. Реализуются совместные инвестиционные программы и проекты с ведущими турецкими компаниями и банками в сферах торговли, инноваций, энергетики, инфраструктуры, транспорта, туризма, текстильной и пищевой промышленности, других отраслях.

Важную роль в последовательном развитии и укреплении двусторонних отношений играют межпарламентские связи. Наблюдаются интенсивный обмен делегациями законодательных органов двух стран.

В Олий Мажлисе и Великом национальном собрании (парламент) Турецкой Республики успешно действуют парламентские группы дружбы. Приняты меморандум и "Дорожная карта" по развитию сотрудничества, отмечается в статье.

В ходе беседы была отмечена важность практической реализации достигнутых договорённостей и принятых соглашений по итогам встреч на высшем уровне, а также активной поддержки парламентариями вопросов продвижения совместных программ и проектов взаимодействия.

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