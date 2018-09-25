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  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Кулябе беременная совершила попытку самосожжения из-за свекрови и золовки

CA-NEWS (TJ) - Жительница Куляба Фарзона Гуломова, которая шесть дней назад пыталась наложить на себя руки, призналась, что до попытки суицида ее довели притеснения свекрови и золовки, сообщает радио Озоди.

По ее словам, обе постоянно притесняли ее и на этот раз женщина просто не выдержала.

Молодая женщина 19 сентября была госпитализирована в больницу Куляб с 20% ожогов тела.

Родственники ее мужа утверждают, что Фарзона решила свести счеты с жизнью после того, как потерялась золотая цепочка свекрови и в ее мобильном телефоне обнаружился номер телефон местного священнослужителя. Они всячески отрицают жестокое обращение с невесткой.

По словам Фарзоны, в тот трагический день семейный скандал поднялся из-за 150 сомони и телефона, который якобы потерялся в доме. «Я не могла больше терпеть и сказала мужу, чтобы развелся со мной или снял отдельное жилье для нас, пока мы не построим собственный дом. В это время зашла свекровь и сказала, мол, выставляй ее, мы тебя женим на другой», - сказала Фарзона Гуломова в беседе.

Она рассказала, что ее муж встал на сторону материли и сестренки и избил жену. Девушка помнит лишь, что в отчаянии пошла в баню. Потом я пришла в себя уже дома, мне мазали спину каким-то лекарством», - говорит пострадавшая.

Фарзона Гуломова вышла замуж за жителя Куляба Аюби Намозали три года назад. У молодой семьи растет 3-летняя дочь. По словам врача, женщина на момент самосожжения была беременна. Врачи подтвердили, что в происшествии плод не пострадал.

Ранее Аюби Намозали, муж Фарзоны, сказал, что скандал в семье произошел из-за обнаруженного на мобильном телефоне Фарзоны номера некоего священнослужителя. «Ночью я потребовал, чтобы она пояснила - кто и почему ей дал номер телефона муллы. Утром она зашла в баню и совершила самосожжение», - сказал он.

Но у Фарзоны своя версия произошедшего. «Все началось из-за пропажи 150 сомони и телефона. Никакого номера мулло у меня на телефоне не было», - сказала девушка.

Другая невестка семьи сказала несколько дней назад, что незадолго до происшествия в доме произошел скандал из-за потерянной ее свекровью золотой цепочки. «Свекровь устроила нам настоящий допрос. Она подозревала нас в краже ее золотой цепочки», - поведала Марджонаи Ширинджон. По ее словам, разорванную на части цепочку нашли после трагедии.

Правоохранительные органы продолжают расследовать инцидент.

Фарзона Гуломова говорит, что больше ни за что не вернется в дом свекрови. «Если муж снимет отдельное жилье, то я буду жить с ним дальше. Но если скажет, чтобы я возвращалась в дом свекрови, меня опять ждут мучения. Я не хочу больше так жить», - сказала она.

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