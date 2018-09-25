РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава МИД Таджикистана встретился с коллегами из США, ЕС, КНР

CA-NEWS (TJ) - В Нью-Йорке на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухридина с заместителем помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

Как сообщает пресс-служба МИД РТ, в ходе встречи стороны обсудили двусторонние вопросы и укрепления сотрудничества в рамках формата С5+1. Они также обменялись мнениями о региональной безопасности и развитии торгово-экономических контактов между странами.

Йи

Также глава таджикского внешнеполитического ведомства встретился с министром иностранных дел Китая Ванг Йи. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам развития двусторонних и многосторонних связей между Таджикистаном и КНР.

шмид

На встрече С.Мухриддина с генсекретарем внешнеполитической службы Европейского союза Хельгой Шмид были обсуждены вопросы укрепления политического и торгового-экономического сотрудничества и реализации проектов в рамках долгосрочных программ

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам безопасности, нынешней ситуации в Афганистане, укреплению регионального сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

print
  • При пожаре в Мытищах погибли двое граждан Узбекистана, в том числе ребенок
  • Китай обвинил США в торговой агрессии
  • Две женщины пытались завезти в Узбекистан из Казахстана в сумках свыше 3 тысяч сотовых телефонов
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×