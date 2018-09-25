Глава МИД Таджикистана встретился с коллегами из США, ЕС, КНР

CA-NEWS (TJ) - В Нью-Йорке на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухридина с заместителем помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

Как сообщает пресс-служба МИД РТ, в ходе встречи стороны обсудили двусторонние вопросы и укрепления сотрудничества в рамках формата С5+1. Они также обменялись мнениями о региональной безопасности и развитии торгово-экономических контактов между странами.

Также глава таджикского внешнеполитического ведомства встретился с министром иностранных дел Китая Ванг Йи. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам развития двусторонних и многосторонних связей между Таджикистаном и КНР.

На встрече С.Мухриддина с генсекретарем внешнеполитической службы Европейского союза Хельгой Шмид были обсуждены вопросы укрепления политического и торгового-экономического сотрудничества и реализации проектов в рамках долгосрочных программ

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам безопасности, нынешней ситуации в Афганистане, укреплению регионального сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.