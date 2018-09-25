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  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Создатели Instagram уйдут из компании

CA-NEWS (CA) - Создатели социальной сети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер приняли решение покинуть компанию, говорится в официальном блоге компании.

По данным газеты The New York Times создали Instagram уже уведомили других руководителей Instagram, а также менеджеров Facebook, владеющей приложением.

Систром является исполнительным директором Instagram, а Кригер отвечает за работу техников. О своих дальнейших планах они не рассказали.

Программисты Систром и Кригер познакомились в 2010 году. Тогда они создали сервис по обмену фотографиями, который позже набрал около миллиарда подписчиков и превратился в социальную сеть Instagram.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники уточняет, что в последние несколько месяцев у основателей Instagram возникали конфликты с руководством Facebook по степени автономии, предоставляемой фотосервису.

Facebook приобрел Instagram в 2012 году за $1 млрд. В этом году от дальнейшей работы над WhatsApp отказался Ян Коум. Этот сервис был также куплен Facebook в 2014 году.

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