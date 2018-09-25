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  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии будут действовать новые правила выдачи дипломатических и служебных паспортов

CA-NEWS (MNG) - В Монголии на очередном заседании правительства 22 августа были обновлены правила оформления, выдачи, владения и хранения дипломатических и служебных паспортов граждан Монголии, которые вступают в силу с 1 ноября текущего года, передает Montsame.

По новым правилам дипломатические и служебные паспорта выдаются сроком действия на 5 лет.

Напомним, с 2 января текущего года было отменено продление срока действия монгольских заграничных паспортов. Теперь срок действия загранпаспорта не продлят и выдают новые биометрические паспорта.

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