В Монголии будут действовать новые правила выдачи дипломатических и служебных паспортов

CA-NEWS (MNG) - В Монголии на очередном заседании правительства 22 августа были обновлены правила оформления, выдачи, владения и хранения дипломатических и служебных паспортов граждан Монголии, которые вступают в силу с 1 ноября текущего года, передает Montsame.



По новым правилам дипломатические и служебные паспорта выдаются сроком действия на 5 лет.

Напомним, с 2 января текущего года было отменено продление срока действия монгольских заграничных паспортов. Теперь срок действия загранпаспорта не продлят и выдают новые биометрические паспорта.