В Карагандинской области 1 октября начнется отопительный сезон

CA-NEWS (KZ) - В Карагандинской области готовность к отопительному сезону составляет 99%.

Как сообщает пресс-служба акимата региона, по поручению главы области Ерлана Кошанова рабочие группы побывали в отдаленных населенных пунктах, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте.

Отмечается, что в целом готовность к зиме нормальная, имеется запас топлива. К 1 октября тепло начнут подавать в детские сады, школы и больницы.

На сегодняшний день все объекты соцкультбыта имеют паспорта 100-процентной готовности. Учреждения, имеющие котельные, практически полностью обеспечены углем.

«В Караганде в целом проведена работа по подготовке к отопительному сезону. Идут к завершению все основные мероприятия по объектам жизнеобеспечения. На сегодняшний день начато заполнение магистральных сетей. Отопительный сезон начинаем 1 октября. В первую очередь будут подключены детские сады, школы и больницы города», - доложил аким города Караганда Нурлан Аубакиров.

В этом году в областном центре проводилась реконструкция магистральных тепловых сетей на четырех участках. На эти цели было выделено больше 5 млрд тенге. Энергетикам осталось завершить работы на одном участке.