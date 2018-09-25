Президент Туркменистана рассказал о превращении Центральной Азии в один из мировых энергетических центров

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на заседании Халк Маслахаты (Народного совета) во вторник, 25 сентября, рассказал о превращении Центральной Азии в один из энергетических центров мирового значения, сообщает пресс-служба главы государства.

«Реализованные в последние годы крупномасштабные инвестиционные проекты, в частности, строительство новых газопроводов в Китай и Иран, а также ведущееся строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), могут рассматриваться как вклад нашего государства в развитие международного энергетического сотрудничества», - сказал он.

«Это, в свою очередь, оказывает позитивное влияние на общую ситуацию и развитие в Центральноазиатском регионе, превращая его в один из энергетических центров мирового значения», - отметил туркменский лидер.

Бердымухамедов также отметил, что в освоение одного из крупнейших в мире газовых месторождений «Галкыныш» было инвестировано около 8 миллиардов долларов, в настоящее время в стране завершается строительство газохимического комплекса по производству 386 тысяч тонн полиэтилена и 81 тысячи тонн полипропилена в год, и завода по производству из природного газа бензина марки А-92, соответствующего экологическим стандартам Евро-5.