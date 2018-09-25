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  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Аким Карагандинской области поручил чиновникам региона ездить на автобусах

CA-NEWS (KZ) - Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов заставил своих заместителей не реже одного раза в неделю совершать поездки в общественном транспорте. Так, по данным пресс-службы акимата, глава региона хочет добиться улучшения качества обслуживания пассажиров.

На аппаратном совещании он потребовал от акима Караганды отчета о внедрении системы электронной оплаты проезда.

«Мы еще в январе об этом говорили. Вы обещали, что в мае приступите. Я знаю, что приступили, держу на контроле. На какой стадии сейчас, проинформируйте», - сказал аким области.

По словам акима города, монтаж оборудования завершен. Он пообещал, что система заработает к концу года.

«Мы откорректировали списки всех льготников, получателей социальной помощи. Заключили договор с «КаР-Тел» на подачу интернета. С сентября начали работу, связанную с обслуживанием системы. Порядка 300 человек будет работать: программисты, диспетчеры, контролеры и электрики. В принципе, монтаж оборудования мы завершили. В декабре систему полностью запустим», - сообщил Н.Аубакиров.

Е.Кошанов поручил продолжить контроль за внедрением системы электронного обилечивания, а также обратил внимание на качество пассажирских перевозок.

«Вы плохо отслеживаете. Я же тоже вижу. Опять мы к старому возвращаемся. Чистота, регулярность, качество и вежливость обслуживания – все это надо продолжать контролировать. Поручаю подготовить график: разбейте по маршрутам, начиная от моих заместителей, руководителей управлений, чтобы ездили в общественном транспорте. И акима Караганды включить туда тоже, пусть ездит со своими заместителями», - сказал он.

Отмечается, что чиновники должны описать каждую свою поездку, а аким области будет еженедельно получать сводный отчет.

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