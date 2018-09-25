В Узбекистане объяснили причину повышения цен на хлеб

CA-NEWS (UZ) - Акционерная компания «Уздонмахсулот», представляющая отрасль хлебопродуктов Узбекистана объяснила причины повышения стоимости формового хлеба и его скорую порчу, сообщает Podrobno.uz.

«Цены на зерновую продукцию не повышались очень давно. И средства, которые будут поступать от реализации данных продуктов, теперь направят на реконструкцию и модернизацию производства, внедрение новых технологий. Потребность в муке по всей республике составляет три миллиона тонн и доля продукции, вырабатываемой на предприятиях "Уздонмахсулот", составляет 47%. Никаких проблем с мукой в республике нет. Сейчас частные предприятия, которых более ста, привозят зерно из Казахстана и, таким образом, удовлетворяют потребность населения», – сказал главный экономист "Уздонмахсулот" Эркин Эсанов.

Напомним, что в стране, начиная с 15 сентября, был введен порядок реализации формового хлеба по свободной рыночной цене, которая будет формироваться на основе спроса и предложения.

«В Узбекистане – самый дешевый хлеб. И 1050 сумов ($0,13) – относительно недорогая цена. В соседних государствах буханка хлеба стоит от 2,5 тысячи сумов ($0,31). Цена выросла из-за того, что повысились цены на электричество и на многое другое», – отметил Эсанов.

Согласно постановлению правительства «О мерах по надежному обеспечению населения страны и отраслей экономики зерном, мукой и хлебом на основе конкуренции и внедрения рыночных механизмов» с 1 ноября этого года, возможно, узбекистанцы получат новое повышение цен на формовой хлеб. Это связано с тем, что с этого времени мука также будет продаваться на основе рыночных цен. Вот что в этой связи сообщили сотрудники "Уздонмахсулот".

"Цены определятся на бирже. Ставка будет регулироваться от казахстанской муки первого сорта. Если мука будет стоить 2800 сумов ($0,35), то цена на хлеб будет варьировать в пределах 2200 сумов ($0,27). При этом нельзя сравнивать кондитерские изделия с хлебом и ставить их на биржу по единой цене, так как их стоимость и расходы сильно отличаются", – сказал начальник управления стратегического планирования и развития бизнеса Акрамжон Азизов.

Компания "Уздонмахсулот" сейчас активно работает над улучшением качества хлебобулочных изделий, делая акцент на производство продукции богатой витаминами и минералами.

"Формовой хлеб производится по особой рецептуре и технологии, что придает данному продукту приятный аромат. Он изготавливается из муки, обогащенной витаминами и минералами. Основная проблема нашего хлеба – картофельная болезнь. В основном – это происходит летом из-за высокой температуры и неверной транспортировки. Покупатели зачастую берут горячий хлеб и кладут в целлофановый пакет, что создает отличную среду для развития спорообразующей картофельной палочки. Хотелось бы посоветовать потребителям покупать ежедневную норму формового хлеба и заворачивать его в пакет, только после того, как он остынет, чтобы избежать такого рода проблем", – отметила специалист научно-производственного центра "Уздонмахсулот" Саодат Кудратова.

Также компанией отводится особое внимание разработке новых видов зерна, адаптированных под климат нашей республики.

"У нас существует 138 национальных стандартов по реализации продукции, по которым мы планируем в дальнейшем расширить ассортимент. Также используется 22 международных стандарта. Сейчас мы изучаем разработку нового вида зерна, сухих заквасок и многое другое для повышения качества производимой продукции", – сказала руководитель научно-производственного центра "Уздонмахсулот" Дилорам Гафурова.