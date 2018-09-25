Реконструкция парка «Южный» в Алматы завершится в течение месяца

CA-NEWS (KZ) - Аким Алматы Бауыржан Байбек осмотрел реконструируемый парк «Южный», расположенный на территории 14,2 га.

По данным акимата города, работы по реконструкции парка со стороны подрядчика затянулись в связи с поданной жалобой от одной из компаний, принимавшей участие в конкурсе. Кроме того, проект был скорректирован с учетом рекомендаций жителей и был направлен на повторную экспертизу.

На сегодняшний день в парке уложено основание под брусчатку, проложен водопровод для системы полива протяженностью 14 км. Со следующей недели начнется установка 180 опор освещения. С учетом пожеланий жителей района проектом предусмотрено установка уличной мебели, детских игровых площадок, стационарного туалета, обустройство огороженной территории для выгула собак и др.

«Необходимо все завершить максимум в течение месяца, при этом все должно быть качественно. Сюда ведь не только жильцы близлежащих домов, но и с других районов приезжают погулять», - отметил аким города.

Отмечается, что после обращения жителей района к акиму Алматы компания «TURKUAZ GROUP OF COMPANIES» сообщила о добровольном отказе от строительства жилого комплекса на территории парка «Южный» и передаче государству принадлежащего ей участка в северной части парка.