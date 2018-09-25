Алматы и Абоме-Калави намерены сотрудничать в культурно-гуманитарной сфере

CA-NEWS (KZ) - Аким Алматы Бауыржан Байбек 25 сентября встретился с мэром города Абоме-Калави, являющимся экономическим центром Республики Бенин, Жоржем Бада.

Как сообщает пресс-служба акимата мегаполиса, они обсудили вопросы развития культурно-гуманитарных связей и обмена опытом в вопросах развития городов.

Аким отметил, что ввиду географической удаленности экономические связи между Алматы и Бенином достаточно ограничены, однако существует большой потенциал развития отношений в культурно-гуманитарной сфере.

По его словам, в городе ежегодно проводится более 50 мероприятий международного масштаба, таких как Spirit of Tengri, Star of Asia, международный джазовый фестиваль, парад оркестров и участие в них бенинских творческих коллективов могло бы придать импульс расширению связей и укреплению дружбы.

Ж.Бада ответил, что сегодня Абоме-Калави заинтересован в расширении международных связей и применении лучших практик развития городов.

«Мне довелось побывать во многих странах, но в Казахстане я впервые. Алматы в осенних красках поразил меня своей красотой. Нам интересно, в каком направлении развивается город, какие меры принимаются для решения тех или иных проблем. К тому же мегаполис расположен в предгорье, соответственно, вы обладаете определенным опытом в вопросах предотвращения и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Надеемся на тесное сотрудничество и обмен опытом. Хотелось бы, чтобы в будущем Бенин стал дверью для казахстанцев в западную Африку», - сказал мэр.