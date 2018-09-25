National Geographic смоделировал последние минуты полета пропавшего малайзийского Boeing

CA-NEWS (CA) - Телеканал National Geographic в ходе проекта «Осушить океаны» снял документальную программу о последних минутах полета пропавшего самолета Boeing-777 рейса MH370.

Самолет, выполнявший рейс MH370 Куала-Лумпур — Пекин, пропал с радаров 8 марта 2014 года. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

В своем фильме National Geographic опирается на расчеты инженеров Boeing, которые рассчитали поведение самолета в последние минуты рейса. Авторы фильма смоделировали вероятную ситуацию, в результате которой у лайнера после отклонения от заданного маршрута закончилось топливо.

Согласно версии, сначала у Boeing-777 отказал правый двигатель, после чего автопилот выровнял воздушное судно влево, чтобы уравновесить крен. Спустя две минуты прекратил работать и левый силовой агрегат, в результате чего лайнер вошел в «смертельную спираль» и врезался в океан.

Пропавший Boeing семь раз подтверждал установление связи со спутником, что говорит о том, что он пролетел не менее шести часов. Последний выход на связь произошел на юге Индийского океана недалеко от Австралии.