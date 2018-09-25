Пьяный гражданин Чехии устроил дебош на борту самолета Будапешт–Астана

CA-NEWS (KZ) - Пьяный гражданин Чехии устроил дебош на борту самолета сообщением Будапешт–Астана.

По данным пресс-службы Департамента внутренних дел на транспорте, в дежурную часть Линейного отдела внутренних дел в аэропорту Астаны поступило сообщение от диспетчера Службы безопасности аэропорта о том, что на борту авиарейса находится правонарушитель.

В ходе проверки транспортные полицейские установили 51-летнего гражданина Чехии. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, на замечание бортпроводников не реагировал, мешал спокойствию пассажиров, тем самым совершил административные правонарушения. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у правонарушителя было алкогольное опьянение легкой степени, отметили в ДВД.

В отношении правонарушителя составлены три административных протокола: за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, за нарушение правил поведения на воздушном судне, за мелкое хулиганство; наложен штраф в размере 5 МРП (12025 тенге), 3 МРП (7215 тенге).