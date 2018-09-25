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  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане ликвидируют госмонополию на подключение к интернету

CA-NEWS (UZ) - Указом президента Шавката Мирзияева до 1 января 2020 года в Узбекистане будет проведена либерализация доступа прямого подключения к международным сетям телекоммуникаций всем операторам, передает centralasian.org.

Опубликованный 22 сентября президентский указ, является одним из пунктов «Дорожной карты» по реализации Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы.

В настоящее время интернет-провайдеры в Узбекистане работают с внутренними интернет-каналами, предоставляемыми «Узбектелекомом», который применяет фильтры, включая цензуру нежелательных сайтов.

В результате либерализации доступа к международным сетям телекоммуникаций ожидается также снижение цен на доступ к сети Интернет для конечных пользователей.

В документе отмечается, что к 2021 году Узбекистан планирует «увеличить долю экспорта услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий до 4% от общего объема».

Узбекистан готовится к участию в проекте Всемирного Банка Digital CASA, в рамках которого Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан и Афганистан хотят создать региональную оптоволоконную инфраструктуру. Открытая или скрытая государственная монополия на телекоммуникационный рынок, цензура и контроль интернета остаются главными препятствием развития отрасли в этих странах, считает Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана.

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