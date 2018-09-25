Спикер парламента Монголии провел встречу с «Белым Фениксом», который установил 4 новых рекорда в истории профессионального сумо

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 25 сентября спикер парламента (ВГХ) М.Энхболд принял легендарного монгольского сумоиста, йокодзуна Хакухо (Белый феникс) М.Даваажаргала, который установил четыре новых рекорда в истории профессионального сумо. Белый феникс в сорок первый раз завоевал кубок Императора Японии, в четырнадцатый раз добился идеального результата дзэнсё, превысил тысячу побед в высшем дивизионе макуути и одержал более 800 побед в ранге йокодзуна, сообщает Montsame.

«Наверное для вас нелегко было участвовать в сентябрьском турнире после ухода из жизни вашего отца – знаменитого монгольского борца Ж.Мунхбата. Тем не менее, вы установили лучшие достижения в истории сумо и победили без единого поражения. Все монголы и любители сумо со всего мира гордятся вашими успехами. Желаю вам блестящих успехов, крепкого здоровья и благополучия!», - сказал спикер в ходе встречи.

«Да, мне было нелегко бороться в последнем турнире. Но я очень старался. Рад, что достиг хороших результатов. В ближайшие дни я приму участие в открытии нового комплекса «Их шавь» при Институте физкультуры и спорта, который был создан моим отцом. После этого, я возвращаюсь в Японию. У меня много дел, поскольку меня назначили олимпийским послом (Olympic Ambassador) для команды Монголии, которая примет участие в предстоящих олимпийских играх «Токио-2020», - заключил Хакухо.