Узбекистан и Россия намерены развивать сотрудничество сотрудничество в сфере подготовки учителей

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и Россия намерены развивать сотрудничество в сфере подготовки преподавателей для общеобразовательных школ, сообщает Podrobno.uz.

Руководство министерства народного образования Узбекистана провело переговоры с делегацией России, в которую вошли первый заместитель директора ГКУ "Московский Дом соотечественников" Юрий Каплун, руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика, проректор по науке Государственного института русского языка имени А.С.Пушкина Михаил Осадчий и старший Советник Посольства Российской Федерации в Узбекистане Сергей Соколов.

Во время встречи стороны обсудили вопросы налаживания сотрудничества в сфере образования между Узбекистаном и Россией. Учитывая, что сейчас в Узбекистане ощущается нехватка учителей, особенно в русскоязычных школах, Министерство народного образования Узбекистана принимает меры по решению данной проблемы.

Узбекская сторона предложила наладить взаимодействие с учебными заведениями России для подготовки и переподготовки учителей Узбекистана.

Михаил Осадчий предложил сотрудничать в рамках Партнерской сети "Институт Пушкина", которая предоставляет возможность подготовить высококвалифицированных учителей русского языка.

Виктор Шулика, в свою очередь, сказал, что ежегодно группа молодежи из Узбекистана направляются на обучение в вузах России. Он предложил в рамках данного сотрудничества направлять молодых людей из Узбекистана на обучение по педагогическим направлениям.

Стороны договорились проработать вопросы и определить дальнейшее шаги для достижения конкретных результатов.