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  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан установил дипотношения с Сан-Томе и Принсипи

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан установил дипломатические отношения с Сан-Томе и Принсипи. Совместное заявление на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке подписали министры иностранных дел стран Сироджиддин Мухриддин и Урбино Хосе Ботельо.

Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи – островное государство в Центральной Африке. Расположено на одноименном архипелаге в Гвинейском заливе у берегов Африки. В государство входят два острова вулканического происхождения – Сан-Томе и Принсипи, расстояние между которыми составляет около 140 км, – и еще 6 более мелких островов.

Сан-Томе и Принсипи является самой маленькой португалоязычной страной в мире. Ее население составляет около 215 тыс. человек.

Кроме того, как сообщает пресс-служба МИД, Таджикистан установил дипотношения с Сенегалом.

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