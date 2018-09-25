Доля высокотехнологичных отраслей в обрабатывающей промышленности Узбекистана снизилась до 1,4%

CA-NEWS (UZ) - По сообщению Госкомстата Узбекистана, удельный вес высокотехнологичных отраслей в обрабатывающей промышленности республики за восемь месяцев снизился до 1,4%. Для сравнения: в январе-августе 2017 года этот показатель составлял 2%, сообщает nur.uz.

По методике ОЭСР, в качестве высокотехнологичных выделяются следующие четыре отрасли промышленности, для которых характерно наиболее высокое значение наукоемкости: авиакосмическая, электронная и фармацевтическая промышленность, а также производство коммуникационного оборудования.

По сообщению статведомства, предприятиями обрабатывающей промышленности республики в январе-августе 2018 года произведено продукции на 98,4 трлн сум, темпы роста к соответствующему периоду прошлого года составили 107,7%.

Официальная статистика зафиксировала, что в структуре обрабатывающей промышленности за этот период значительная доля пришлась на средне -низкотехнологичные – 31,4 % (25,7 % за январь- август 2017 года ) и средне – высокотехнологичные производства – 28,2 % (20,4 %).

Отмечено, что значительный вклад в прирост продукции обрабатывающей промышленности внесли средне - высокотехнологичные производства, темпы роста которых к аналогичному периоду 2017 года составили 122,2%.

Локализация производства сельскохозяйственной техники, поставляемой сельскому хозяйству, также способствовало росту продукции средне - высокотехнологичных производств республики. По сравнению с январем-августом 2017 года крупными предприятиями увеличено производство плугов – в 58 раз, тракторов в 6 раз, зерноуборочных комбайнов - на 18,5%, косилок - на 3,3 %.

Предприятия металлургической промышленности (средне – низкотехнологичные производства) увеличили производство: прутков и стержней из железа или нелегированной стали на 141,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, фасонных и специальных профилей – на 150,7%, медной фольги – на 128,2%, говорится в информации статведомства.

К низкотехнологичным видам относится производство продуктов питания, напитков и табачных изделий и др. Официальная статистика зафиксировала, что их доля за январь-август в общем объеме обрабатывающей промышленности составила 39 % (51,9 % в 2017 году).