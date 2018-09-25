«Ъ» сообщил о планах России поставить в Сирию два полковых комплекта С-300

CA-NEWS (CA) - Россия поставит в Сирию два полковых комплекта зенитных ракетных систем С-300, сообщает во вторник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«В течение двух недель в Сирию из России будут доставлены два полковых комплекта ЗРК С-300, которые по согласованию с сирийской стороной будут прикрывать объекты на побережье Сирии, а также контролировать границы с Израилем, Иорданией, Ливаном и Ираком», - отмечает газета.

Количество дивизионов может измениться в зависимости от ситуации, сказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, поставки начнутся с двух-четырех, а потом, если надо, это количество можно довести до шести-восьми.

Вопрос поставок Сирии ЗРК С-300 всегда был крайне чувствительным для Израиля: там считали, что, получив эти комплексы, сирийские военные смогут контролировать израильское воздушное пространство. По информации источников, отсрочка поставок была связана с нежеланием сразу выкладывать весь потенциальный комплекс ответных мер: «Среди российского контингента потерь не было. И поставка С-300 в Сирию в таком контексте только бы накалила обстановку в регионе». Но теперь ситуация принципиально иная, говорит один из собеседников: 15 российских офицеров погибли из-за действий израильских военных и «без ответа оставлять эту ситуацию просто нельзя».

Вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Все они погибли.

Минобороны РФ представило поминутную хронологию катастрофы Ил-20 в Сирии и полностью возложило вину за крушение российского самолета на ВВС Израиля. Действия израильских летчиков, которые подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО Ил-20, в Минобороны РФ назвали преступной халатностью.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после трагедии с российским самолетом Ил-20 Россия решила передать армии Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300. Кроме того, по словам министра, командные пункты сирийских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооруженные силы.