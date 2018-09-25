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  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Узбекистана отменил решение о выделении земли для «махаллинского гузара», вместо нее будет детская площадка

CA-NEWS (UZ) - Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов принял участие в совещании по вопросам строительства и благоустройства в Ташкенте, сообщает УзА.

В рамках совещания было отменено решение экс-хокима Юнусабадского района о выделении земли под строительство махаллинского гузара в махалле «Матонат». Сообщается, что сразу после этого были остановлены все строительные работы, которпые велись на данной территории. Теперь в течение пяти дней здесь поручено построить детскую площадку.

Напомним, в начале сентября был задержан при получении крупной взятки хоким Юнусабадского района Бахтиёр Абдусаматов. По некоторым данным, глава районной администрации получал вознаграждение за выделение земельных участков на Юнусабаде.

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