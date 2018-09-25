Постоянный представитель Узбекистана при ООН вручил верительные грамоты Майклу Мёллеру

CA-NEWS (UZ) - Постоянный представитель Узбекистана при Организации Объединенных Наций и в других международных организациях в Женеве Улугбек Лапасов вручил верительные грамоты генеральному директору Отделения ООН в Швейцарии Майклу Мёллеру, передает Podrobno.uz.



В ходе церемонии состоялся краткий обмен мнениями о состоянии и перспективах отношений Узбекистана с ООН.

В частности, Мёллер был проинформирован о широкомасштабных преобразованиях и ходе реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах.

Представитель ООН приветствовал осуществляемые в республике реформы, направленные на дальнейшее развитие национальной экономики и улучшение благосостояния населения, а также активизацию взаимодействия Узбекистана со структурами ООН и международными организациями.