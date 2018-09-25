Казахстан и Греция подписали меморандум о сотрудничестве в области туризма

CA-NEWS (KZ) - Астана и Афины подписали меморандум о сотрудничестве в области туризма.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана, замглавы МИД РК Василенко и Греции Георгиос Катругалос на Казахстанско-греческой межправительственной комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству определили направления совместной работы, остановились на теме углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Отмечается, что в последние два года, после определенного спада в 2015-16 годах, наметилась позитивная тенденция в двусторонней торговле. Так, в 2017 году товарооборот вырос на 10,5% до $980,6 млн (в том числе казахстанский экспорт – $964 млн) в сравнении с 2016 годом, а в январе-июле 2018 года рост составил еще 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (объем торговли – $750 млн, экспорт из РК – $737,6 млн). Также за недавнее время в Казахстане запущен ряд новых совместных казахстанско-греческих производств в таких сферах, как изготовление фотоэлектрических комплексов для солнечных электростанций, инжиниринг по обустройству морских месторождений, выпуск кирпича.

В ходе переговоров в Афинах было уделено состоянию двусторонней договорной базы и возможностям ее расширения. Кроме того, обговорены перспективы сотрудничества между двумя странами с учетом членства Казахстана в ЕАЭС, а также взаимодействие сторон в свете реализации инициативы «Пояса и пути».

По завершению заседания был подписан протокол межправительственной комиссии, закрепивший основные договоренности сторон, в том числе о подписании Соглашения об отмене виз для владельцев служебных паспортов в ближайшем будущем.

Еще одним результатом состоявшегося заседания стало подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области туризма между компетентными министерствами двух стран.