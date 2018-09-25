Журналистку убили в Астане

CA-NEWS (KZ) - Журналистку казахстанского информационного агентства Ирину Бекетову убили в подъезде собственного дома в Астане. Об этом написали ее коллеги.

По данным Департамента внутренних дел города, задержан подозреваемый в совершении преступления, им оказался 34-летний житель столицы.

Коллеги 37-летней И.Бекетовой отмечают, что она была мамой-одиночкой, воспитывающей четверых детей. Старший ребенок инвалид, младшим двойняшкам едва исполнилось по 3 года.