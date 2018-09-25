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  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов призвал пересмотреть оплату за коммунальные услуги в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания Халк Маслахаты (Народный совет) во вторник, 25 сентября поднял вопрос оплаты коммунальных услуг и призвал скорректировать цены на них, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента Туркменистана, в нелегкий переходный период были введены льготы по бесплатному пользованию газом, электроэнергией, водой, солью, установлены минимальные тарифы на коммунальные услуги и другие льготы.

«Но времена меняются. Мы живем в новых экономических условиях. Требование сегодняшнего дня — эффективное использование природных ресурсов, адаптация жизни общества, государства, каждого человека к рыночным отношениям, вызывает необходимость продуманно действовать в данных вопросах», - отметил он.

«В настоящее время доходы населения заметно увеличились, созданы каждой семье широкие возможности для заработка. Вместе с тем природные богатства страны должны служить не только нынешнему, но и грядущим поколениям. В связи с этим, целесообразно наладить обоснованную систему оплаты ресурсов, предоставляемых для бесплатного потребления — газа, электроэнергии, питьевой воды, а также жилья и коммунальных услуг», - сказал Бердымухамедов.

Напомним, в 2017 году было объявлено о отмене для населения Туркменистана льгот на бесплатный газ, электричество и воду.

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