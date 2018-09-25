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  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Иконы со Святой горы Афон украсят Музей мира и согласия в Астане

CA-NEWS (KZ) - Межпарламентская Ассамблея Православия передала в дар создаваемому в Астане Музею мира и согласия копии икон со Святой горы Афон.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана, церемония передачи икон состоялась в Афинах в рамках встречи замглавы ведомства Романа Василенко с депутатами парламента Греции Афанасиосом Бурасом и Иоаннисом Саракиотисом.

В ходе встречи замминистра отметил вклад организации в укрепление межпарламентского сотрудничества и продвижение межрелигиозного диалога, а также поздравил МАП с проведением юбилейной 25-й Генеральной ассамблеи в июне 2018 года.

Учитывая статус Святой горы Афон в православном мире, Р.Василенко также выразил благодарность за передачу дара для пополнения экспозиции Музея мира и согласия, открытие которого состоится в первый день работы предстоящего 10-11 октября VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Копии икон изображают Монастырь Симонопетра (работа гравера Иоанниса Калдиса, 27 марта 1870 г.) и Благовещение Пресвятой Богородицы (работа гравера Иеродиакона Эфимиоса, 1850 г.).

В свою очередь, греческие депутаты отметили, что Казахстан известен в мире благодаря международным инициативам президента Нурсултана Назарабева, направленным на распространение культуры мирного сосуществования и созидания, укрепления добрых отношений между религиями и народами.

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