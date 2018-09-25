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  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан принял участие в Саммите мира Нельсона Манделы

CA-NEWS (KZ) - В рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов принял участие в мероприятии высокого уровня «Саммит мира Нельсона Манделы», посвященный столетнему юбилею южноафриканского борца с апартеидом.

«Мы черпаем вдохновение из жизни Н.Манделы, которая основывалась на взаимоуважении, доброй воле и ненасильственных методах борьбы в конфликтах, раздирающих мир. Драматическая эскалация конфликтов, вызванных этническими, религиозными, территориальными и другими факторами, приводит к серьезным гуманитарным кризисам во всем мире. Для преобладания мира нам необходимо устранить первопричины не только конфликтов, но и таких зол, как терроризм, экстремизм, организованная преступность, торговля людьми. Нам также предстоит ликвидировать глубокую нищету и лишения, дефицит продовольствия, воды и энергии, угрозы изменения климата и оружия массового уничтожения, то есть все, что усугубляет конфликты», - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Как сообщает пресс-служба МИД, Казахстан приветствовал принятие Политической декларации саммита, в которой подтверждаются ценности Нельсона Манделы. По мнению Казахстана, документ должен служить напоминанием всему международному сообществу о первостепенной важности человеческого достоинства, справедливости и обеспечения мира посредством диалога и примирения.

В рамках пребывания в Нью-Йорке глава МИД Казахстана также выступил на 13-й министерской встрече по Ближнему Востоку, организованной президентом Международного института мира Терье Род-Ларсеном, а также принял участие в открытии выставки к 90-летию кыргызского писателя Чингиза Айтматова в Библиотеке ООН.

Кроме того, К.Абдрахманов провел двусторонние встречи с министрами иностранных дел Кубы Бруно Родригесом, Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, а также заместителем генерального секретаря, главой Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым.

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