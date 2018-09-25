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  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольская валюта продолжает падать по отношению к доллару

CA-NEWS (MNG) - Обменный курс монгольского тугрика к доллару США снижается быстрее в последние дни. Об этом сообщает Жэньминь жибао, ссылаясь на данные центрального банка Монголии.

В настоящее время курс достиг отметки в 2535 тугриков за доллар. Неделю назад он составлял 2490 тугриков.

По словам специалистов, снижение курса тугрика - это временное явление. По мере восстановления монгольской экономики обменный курс стабилизируется, уверены эксперты.

Как сообщил ЦБ Монголии, в январе-августе 2018 года он приобрел 12,2 тонны золота. В настоящее время валютные резервы страны составляют 2,9 млрд долларов США.

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