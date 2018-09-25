РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ашхабаде начались перебои с общественным транспортом из-за репетиций ко Дню независимости

CA-NEWS (TM) - 24 сентября с 12 до 22 часов на стадионе в Ашхабаде проходила финальная репетиция торжеств по случаю Дня независимости. Как сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана», несмотря на то, что участникам предоставляли транспорт, многие добирались до стадиона пешком.

Вечером этого дня, по неясным причинам, был внезапно перекрыт один из главных проспектов Ашхабада. Было приостановлено движение рейсовых автобусов, водителям легковых машин было приказано объезжать центральные дороги, из-за чего они заполнили столичные дворы.

Жители столицы жалуются, что последнюю неделю из-за подготовки к празднованию Дня независимости плохо курсирует общественный транспорт. Интервал между автобусами, который ранее составлял 15 минут, возрос до 30–40 минут, а иногда и до часа.

Многие столичные улицы перекрыты, так как на них наносится новая разметка или проходят марши работников бюджетных учреждений и студентов.

print
  • Премьер-министр Монголии ознакомился с деятельностью Библиотеки Конгресса США
  • Главы минобороны Монголии и Германии провели переговоры по вопросам сотрудничества
  • Президент Ирана пригрозил Трампу судьбой Саддама Хусейна
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×