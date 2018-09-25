В Ашхабаде начались перебои с общественным транспортом из-за репетиций ко Дню независимости

CA-NEWS (TM) - 24 сентября с 12 до 22 часов на стадионе в Ашхабаде проходила финальная репетиция торжеств по случаю Дня независимости. Как сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана», несмотря на то, что участникам предоставляли транспорт, многие добирались до стадиона пешком.

Вечером этого дня, по неясным причинам, был внезапно перекрыт один из главных проспектов Ашхабада. Было приостановлено движение рейсовых автобусов, водителям легковых машин было приказано объезжать центральные дороги, из-за чего они заполнили столичные дворы.

Жители столицы жалуются, что последнюю неделю из-за подготовки к празднованию Дня независимости плохо курсирует общественный транспорт. Интервал между автобусами, который ранее составлял 15 минут, возрос до 30–40 минут, а иногда и до часа.

Многие столичные улицы перекрыты, так как на них наносится новая разметка или проходят марши работников бюджетных учреждений и студентов.