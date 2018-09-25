Назарбаев примет участие в Совете глав государств СНГ в Душанбе

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 28 сентября примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых государств, которое пройдет в городе Душанбе.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в рамках мероприятия состоится обмен мнениями относительно перспектив взаимодействия стран СНГ, а также будут рассмотрены вопросы дальнейшего повышения эффективности деятельности организации. Ожидается, что глава государства на полях саммита проведет ряд двусторонних встреч.

Кроме того, он совершит рабочие поездки в Жамбылскую и Туркестанскую области, а также посетит Шымкент.