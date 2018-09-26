Казахстан и Кувейт намерены установить прямое авиасообщение

CA-NEWS (KZ) - В Астане состоялась встреча посла Кувейта в Казахстане Тарик Абдулла Аль-Фарадж с председателем Комитета гражданской авиации Талгатом Ластаевым.

Как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию РК, в ходе встречи стороны обсуждали вопросы установления прямого воздушного сообщения между странами.

В настоящее время назначенные авиакомпании обеих стран имеют право на выполнение до 7 пассажирских/грузовых/смешанных рейсов в неделю между городами Астана и Кувейт. Со стороны Кувейта назначенными авиакомпаниями являются «Kuwait Airways», «Wataniya Airways» и «Jazeera Airways».

По итогам встречи, стороны договорились продолжить работу по согласованию и подписанию межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Казахстаном и Кувейтом.