В 2 раза выросли объемы взаимной торговли между Казахстаном и Румынией

CA-NEWS (KZ) - Министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек 25 сентября провел встречу с государственным секретарем Министерства деловой среды, торговли и предпринимательства Румынии Габриела–Михаелой Войчилэ.

Как сообщает пресс-служба МИР, в ходе встречи стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества в таких отрослях, как инвестиции, транспорт и логистика, гражданская авиация, обрабатывающая промышленность и машиностроение.

Отмечается, что с 2017 года наблюдается рост товарооборота между Казахстаном и Румынией. Если по итогам прошлого года товарооборот увеличился на 8%, то за 7 месяцев 2018 года объемы взаимной торговли увеличились в 2 раза и превысили $1 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($567,2 млн).