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  26 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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11 новых автомобильных маршрутов связали Казахстан c приграничными странами

CA-NEWS (KZ) - По состоянию на 1 сентября Казахстан осуществляет регулярные международные пассажирские перевозки автотранспортом по 115 маршрутам - с Россией, Китаем, Кыргызстаном, Монголией, Узбекистаном.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию РК, через территорию республики пролегают транзитные маршруты, организованные Россией и Кыргызстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, Россией и Узбекистаном.

За 8 месяцев выданы разрешительные документы на выполнение регулярных перевозок автотранспортом по 35 маршрутам.

Для обеспечения перевозок пассажиров между приграничными государствами с начала года открыты 11 новых маршрутов: Житикара–Екатеринбург, Темиртау–Красноярск, Караганда–Новосибирск, Петропавловск–Сургут, Кант–Кара-Суу, Токмок–Масанчи, Шымкент–Ташкент, Алматы–Ташкент, Кызылорда–Ташкент, Уш Коныр–Ташкент, Уш Коныр–Нукус.

Кроме того, продлены и открыты дополнительные рейсы по существующим 25 маршрутам, запущено межобластное направление Астана–Кызылорда. Вместе с тем, ведется работа по открытию межобластных маршрутов Туркестан–Костанай и Кызылорда–Костанай.

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