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  26 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В убийстве журналистки из Астаны подозревается отец двоих ее детей
Предыстория: Журналистку убили в Астане

CA-NEWS (KZ) - В убийстве журналистки из Астаны Ирины Бекетаевой подозревается ее гражданский супруг.

Как сообщают в Министерстве внутренних дел Казахстана, трагическое событие произошло в ночь на 25 сентября.

«Убийство журналистки Ирины Бекетовой на почве ревности совершил сожитель Анатолий Гусейнов, уроженец Астаны, 1984 года рождения, когда встретил ее с мужчиной в подъезде. Между погибшей и сожителем произошел словесный конфликт. Увидев ссору, знакомый погибшей решил уйти. Однако уходя, услышал, что он ее бьет. Когда обратно поднялся, то увидел ее лежащую без сознания и вызвал скорую. В это время Гусейнов убежал в неизвестном направлении», - рассказали в МВД.

Отмечается, что Бекетова и Гусейнов в официальном браке не состояли, имеют двоих совместных детей.

На задержание преступника ориентирован весь личный состав Департамента внутренних дел города.

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