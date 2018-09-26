Единственному выжившему из пяти нападавших на туристов в Таджикистане грозит пожизненное

CA-NEWS (TJ) - Генеральная прокуратура Таджикистана завершила расследование уголовного дела в отношении Хусейна Абдусамадова, одного из участников нападения на иностранных велотуристов в Дангаре 29 июля.

По словам источника Радио Озоди, в отношении Абдусамадова возбуждено уголовное дело по статье 104, ч. 2 «Убийство с особой жестокостью» и по статье 179 ч. 2 «Терроризм» – преступление террористического характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору» УК РТ. За совершение этих преступлений предусмотрено от 10 лет колонии до пожизненного заключения.

«В ближайшее время дело будет направлено в суд», - сказал источник. По его словам, следователи Генпрокуратуры расследуют участие еще 9 человек, причастных к теракту или осведомленных о предстоящем нападении. Но он отказался обнародовать имена фигурантов уголовного дела. На прошлой неделе Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон, выступая перед участниками заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ, сообщил, что в связи с нападением на велотуристов задержаны 17 человек.

Хусейн Абдусамадов - единственный из пяти нападавших, кто остался в живых и был задержан.

В подготовленном спецслужбами Таджикистана телепрограмме «Гирдоб» («Круговорот»), показанной вечером 4 сентября, Абдусамадов признался, что совершили это преступление по поручению активного члена запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Кори Носира (Носирхуджи Убайдова).

В настоящее время 45-летнего жителя Фархорского района Носирхуджи Убайдова разыскивает и Интерпол. Власти Таджикистана считают Убайдова основным организатором нападения на иностранных велотуристов.

Гульчехра Шодмонова, мать Хусейна Абдусамадова, заявила, что дважды встретился с сыном в СИЗО. «Он говорил, что раскаивается в содеянном. Я его не защищаю, пусть отвечает за содеянное по закону. Когда он был на воле, он не думал о нас, не думал, что будет с нами после того, как он совершит это преступление…», - сказала она.

Гульчехра Шодмонова 7 сентября присоединилась к участникам акции протеста у здания офиса ОБСЕ в Душанбе и обвинила эту международную организацию в покровительстве лидера ПИВТ Кабири, который, по ее словам, ввел в заблуждение ее сына. Потом она демонстративно облила себя бензином и угрожала себя поджечь. Сотрудники милиции задержали женщину, но вскоре отпустили домой.

29 июля в районе Дангара Хатлонской области автомобиль, в котором были несколько человек, наехал на иностранных велосипедистов, путешествовавших по Таджикистану. В теракте погибли четверо путешественников. 29-летние супруги из США Джей Остин и Лорен Гейган, житель Нидерландов Рене Вокке и гражданин Швейцарии Хамель Маркус. Двое - Ким Постма и Дименд Мари Клер получили тяжелые увечья.

Во время спецоперации в Дангаринском районе один из участников группы 21-летний Аслиддин Юсупов топором ранил полковника милиции Джумахона Назарова. Пострадавший был госпитализирован, Юсупов - ликвидирован. По официальной информации, в ходе спецоперации в селе Осмондара Дангаринского района были уничтожены также Джафариддин Юсупов, Асомиддин Маджидов и Зафарджон Сафаров.

В селе Торбулок во время спецоперации обнаружены и изъяты в качестве доказательства автомобиль, с помощью которого совершено преступление, мобильный телефон, два мешка, спортивная обувь, два паспорта на имя Асомиддина Маджидова и Зафарджона Сафарова, сообщила ранее пресс-служба Генпрокуратуры Таджикистана.

В ведомстве заявили, что преступники, «будучи членами террористическо-экстремистской организации – бывшей ПИВТ— действовали на основе заранее разработанного за рубежом плана под прикрытием знамени ИГ».

В свою очередь в ПИВТ отвергли попытку властей Таджикистана возложить ответственность за теракт на оппозицию. Глава ПИВТ Мухиддин Кабири в интервью Reuters заметил, что заявление Душанбе «отвлекает внимание от настоящих преступников».