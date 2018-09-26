По уголовному делу двух экс-премьеров Монголии готово экспертное заключение

CA-NEWS (MNG) - 10 апреля этого года управление по борьбе с коррупцией арестовало 25-ого экс-премьера Монголии С.Баяра и 28-ого экс-премьера страны Ч.Сайханбилэга, обвиняемых в превышении должностных полномочий. Также следственными органами выявлен ущерб государству при заключении ими инвестиционного договора и соглашения с компаниями “Айвенхоу Майнз Монголия Инк”, “Айвенхоу Майнз Лимитед” и “Рио Тинто Интернэшнл Холдингс Лимитед” от 6 октября 2009 г, сообщает «Монголия Сейчас».

10 мая их выпустили под залог с запретом о выезде за пределы страны. По этому делу так же проходят экс-начальник управления делами правительства С.Баярцогт, экс-начальник главного налогового управления Б.Ариунсан и исполнительный директор компании “Эрдэнэс Монголия” Б.Бямбасайхан, которых также выпустили под залог.

В случае необходимости в проверке какого-либо дела назначается эксперт для получения экспертного заключения. Согласно сообщению от достоверного источника информации экспертное заключение в деле в отношении двух экс-премьеров страны готово, что указывает на продвижение в следствии по данному делу. Но в связи с тем, что экспертное заключение приобщается к материалам дела, подробной информации получить невозможно, отмечает агентство.

В это время экс-премьеры и другие подозреваемые дают показания по вызову следователя.

Следствие продолжается.