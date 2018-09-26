Суд во Франции впервые приговорил к аресту мужчину, шлепнувшего женщину по ягодицам

CA-NEWS (CA) - Мужчина, шлепнувший женщину по ягодицам в автобусе вблизи Парижа, был приговорен к трем месяцам ареста и, в соответствии с новым законом против сексуальных домогательств, оштрафован за непристойные комментарии о ее фигуре, сообщает Reuters.

Находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина зашел в автобус в час пик, шлепнул 21-летнюю женщину и отпустил оскорбительный комментарий о ее фигуре перед тем, как поссориться с водителем автобуса, который держал двери закрытыми, пока сообщали о правонарушении в полицию.

Судья в расположенном к югу от Парижа городе Эври приговорил 30-летнего мужчину к трем месяцам ареста за совершение акта сексуальной агрессии и выписал штраф на сумму 300 евро ($353) за оскорбления.

Суд и представители министерства юстиции сообщили, что это первый случай наложения штрафа на граждан в соответствии с новым законом, цель которого - предотвратить сексуальные домогательства и непристойные действия как, например, свист вслед женщинам, которые широко распространены во Франции.

Во всем мире каждая третья женщина подвергается физическому или сексуальному насилию, согласно данным ООН. Во Франции, по данным недавнего опроса, больше половины женщин (53 процента) сказали, что они сталкивались с сексуальным домогательством или нападением.