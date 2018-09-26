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  26 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане аптеки получат право расфасовывать некоторые виды лекарств

CA-NEWS (UZ) - Аптеки и их филиалы с 1 ноября текущего года получат право реализовывать продукцию, расфасованную и маркированную в аптечных условиях с использованием специального оборудования и в порядке, установленном минздравом, сообщает Podrobno.uz.

Продукцией, которую можно будет расфасовывать, признается лекарственное средство, производимое и реализуемое в крупной фасовке, а также используемое для дальнейшего производства готовых лекарственных средств, отмечается в статье.

Министерство здравоохранения в срок до 1 ноября 2018 года разработает и утвердит порядок реализации аптеками и их филиалами такой продукции, предусматривающий требования к наличию специального оборудования по расфасовке и упаковке, а также квалификации лиц, занимающихся этим процессом.

Медицинским учреждениям, в том числе государственным, будет разрешено приобретение расфасованной продукции с соблюдением порядка хранения и отпуска лекарственных средств.

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