Суды Узбекистана начали онлайн-трансляции

- Узбекистан, общество
- 9:39, 26 сентября 2018
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CA-NEWS (UZ) - Запущена онлайн-трансляция судебных заседаний в 12 пилотных судах Хорезмской, Сурхандарьинской и Наманганской областей на сайте online.oliysud.uz, сообщил «Газете.uz» официальный представитель судебного регулятора Азиз Абидов.
До конца года планируется подключить к системе еще 22 суда, а в течение 2019 года — еще свыше 100 судов.
«Этот шаг направлен на достижение принципиально нового уровня открытости и гласности правосудия, а также повышение эффективности и качества работы судов», — отметил Азиз Абидов.
Видеозаписи заседаний хранятся в архиве, их можно найти по номеру судебного дела. Для защиты неприкосновенности частной жизни судебные заседания будут транслироваться только с согласия сторон.
Через Национальную информационную систему электронного судопроизводства E-SUD теперь можно не только направить документы в суд в электронном формате, но также следить за динамикой рассмотрения дела и получать электронные копии судебных решений.
На сайте размещены около 500 образцов обращений в суды по гражданскими делам на узбекском, русском и каракалпакском языках.
Кроме того, на ресурсе Верховного суда будут публиковаться судебные решения после их обезличивания и с согласия сторон для защиты неприкосновенности частной жизни.
Обновленная версия сайта разработана в рамках совместного проекта Верховного суда, Агентства США по международному развитию (USAID) и Программы развития ООН «Партнерство в сфере верховенства закона в Узбекистане».