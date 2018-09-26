Премьер-министр Монголии выступит на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генассамблеи ООН

CA-NEWS (MNG) - Монгольская делегация во главе с премьер-министром У.Хурэлсухом 25 сентября приняла участие в открытии общеполитических дебатов высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает Montsame.



На общеполитической дискуссии выступят более 150 глав государств и правительств, а также министры иностранных дел и главы делегаций других рангов и будут обмениваться мнениями по самым актуальным вопросам мира.

28 сентября глава кабмина Монголии У.Хурэлсух выступит на данной общеполитической дискуссии и представит информацию о целях внешней политики правительства Монголии, приоритетных направлениях социальной и экономической политики и выразит позицию нашей страны по международным вопросам.

Также в этот день выступят с речью главы делегации Норвегии, Болгарии, КНР, России, Германии, Молдавии, Непала, Швеции и Австралии.