РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Премьер-министр Монголии выступит на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генассамблеи ООН

CA-NEWS (MNG) - Монгольская делегация во главе с премьер-министром У.Хурэлсухом 25 сентября приняла участие в открытии общеполитических дебатов высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает Montsame.

На общеполитической дискуссии выступят более 150 глав государств и правительств, а также министры иностранных дел и главы делегаций других рангов и будут обмениваться мнениями по самым актуальным вопросам мира.

28 сентября глава кабмина Монголии У.Хурэлсух выступит на данной общеполитической дискуссии и представит информацию о целях внешней политики правительства Монголии, приоритетных направлениях социальной и экономической политики и выразит позицию нашей страны по международным вопросам.

Также в этот день выступят с речью главы делегации Норвегии, Болгарии, КНР, России, Германии, Молдавии, Непала, Швеции и Австралии.

print
  • В Таджикистане вводят запрет на проведение обряда обрезания на дому
  • В Иране задержали подозреваемых в причастности к теракту на военном параде
  • Министерство юстиции Узбекистана забраковало рейтинг вузов страны
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×