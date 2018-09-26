ДТП в Астрахани: погибла гражданка Узбекистана, еще четверо пострадали

CA-NEWS (UZ) - 24 сентября на 16-м километре автодороги «Ахтубинск - Нижний Баскунчак» местная жительница 1986 года рождения, находившаяся за рулём автомобиля «Nissan Almera», не справилась с управлением и совершила опрокидывание. Она перевозила в салоне 4 рабочих из Республики Узбекистан, сообщает

пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

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В результате ДТП пассажирка 1978 года рождения от полученных травм скончалась на месте. Водитель, а также 24-летняя девушка, 40-летняя женщина и 50-летний мужчина получили закрытые черепно-мозговые травмы, переломы рёбер, ключицы, костей таза и множественные ушибы. Они были доставлены в больницу и госпитализированы в реанимационное и травматологическое отделения.

В настоящее время сотрудники ГИБДД Отдела МВД России по Ахтубинскому району Астраханской области выясняют все обстоятельства аварии. По факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшего смерть человека и причинение вреда здоровью людей, полиция проводит проверку.