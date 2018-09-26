Хаос, смерть и разрушение: Трамп обрушился на Иран с трибуны Генассамблеи ООН

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на 73-й Генассамблее ООН обрушился с критикой на руководство Ирана, обвинив его в том, что оно сеет хаос, смерть и разрушение на Ближнем Востоке, сообщает Би-би-си.

«Лидеры Ирана сеют хаос, смерть и разрушение», - сказал американский лидер.

Дональд Трамп заявил, что решение США выйти из ядерной сделки с Ираном было тепло встречено странами Ближнего Востока.

Соглашение, заключенное в период президентства Барака Обамы, предусматривало ограничение ядерной активности Ирана в обмен на облегчение санкционного режима в отношении страны.

«Они не уважают ни своих соседей, ни границы, ни суверенные права других стран. Вместо этого иранские лидеры расхищают запасы страны ради собственной наживы, а также выступают причиной потрясений на Ближнем Востоке и далеко за его пределами».

В августе Вашингтон продлил режим санкций, направленных на продажу долларов США иранским властям, торговлю золотом и другими драгметаллами с Ираном, а также его автомобильную промышленность.

В ноябре будет реактивирован второй, потенциально еще более пагубный для иранской экономики пакет американских санкций в отношении нефтяной и транспортной отрасли Ирана, а также иранского центробанка.

Иран обвиняет США в развязывании против него психологической войны и отрицает всякую причастность к международному терроризму. В Тегеране заверяют, что их ядерная программа преследует исключительно мирные цели.

Прочие страны, подписавшие соглашение об иранской ядерной программе, заявили, что организуют новый платежный механизм для торговли с Тегераном. Он позволит ЕС, России и Китаю торговать с Ираном в обход санкций Вашингтона.

Глава Белого дома заявил также, что его администрация добилась более впечатляющих результатов, чем любая другая администрация за всю историю США. Эти слова вызвали смех среди присутствовавших, что ничуть не смутило Трампа, который тоже рассмеялся в ответ. «Не ожидал такой реакции», - сказал он.

По его словам, Соединенные Штаты стали сильнее, богаче и безопаснее для жизни.

Также он высказался в защиту политики своей администрации, которая пытается укрепить отношения с Северной Кореей и придерживается жесткой линии в торговых отношениях с Китаем.

Одним из лейтмотивов выступления Трампа стало утверждение о том, что у США есть право проводить собственную политику в мире.

«Я с уважением отношусь к праву каждой страны в этой аудитории следовать своим обычаям, верованиям и традициям. США не будут вам указывать, как жить или молиться. Мы просто просим, чтобы взамен вы с уважение относились к нашему суверенитету», - сказал он.

Трамп о Северной Корее

Глава США заявил, что благодаря его июньской встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре стало возможно развитие отношений с этой страной, что было немыслимо еще несколько месяцев назад.

Он сказал, что северокорейские ракеты перестали летать куда попало, и что испытания на ядерном полигоне такде прекратились. «При содействии многих других представленных здесь сегодня стран мы начали переговоры с Северной Кореей, чтобы на смену угрозе конфликта пришло решительное и новое стремление к миру», - сказал он.

Однако, добавил он, санкции останутся в силе до полной денуклеаризации Северной Кореи.

Накануне Трамп сообщил, что надеется в ближайшее время провести вторую встречу с Ким Чен Ыном.

О чем еще сказал Трамп?

- Менее чем за два года его администрация достигла больше, чем почти любая другая администрация в истории страны. США стали сильнее, богаче и безопаснее.

- Система мировой торговли нуждается в изменениях. США работают над устранением торгового дисбаланса, поэтому пересматривают торговые соглашения с некоторыми странами.

- Страны ОПЕК обкрадывают остальной мир. Трамп хочет, чтобы они прекратили повышать цены на нефть и начали их снижать.

- Любое решение по конфликту в Сирии должно содержать стратегию в отношении Ирана.

- США просят все страны изолировать иранский режим до тех пор, пока продолжаются его агрессивные действия; дополнительные санкции против Ирана будут восстановлены 5 ноября.

- Все народы мира должны противостоять социализму и страданиям, которые он приносит. Все страны должны присоединиться к призыву США восстановить демократию в Венесуэле.

- Германии нужно немедленно изменить курс, чтобы не стать полностью зависимой от российских энергоресурсов.

- США отвергают теорию глобализма и верят в доктрину патриотизма, поэтому отказываются признавать и поддерживать Международный уголовный суд.

- США не собираются возвращаться в совет ООН по правам человека, пока там не будут проведены реальные реформы.

- Трамп также высоко отозвался об Индии, которой удалось вывести миллионы людей из нищеты до уровня «среднего класса, приветствовал смелые реформы в Саудовской Аравии, охарактеризовал Израиль как процветающее демократическое государство и заявил, что Польша - это страна, отстаивающая собственный суверенитет.