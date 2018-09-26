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  26 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане выявлено более 2 000 детей без регистрации

CA-NEWS (UZ) - На сегодняшний день в стране выявлено 2 457 детей без регистрации, сообщает kun.uz.

При системной проверке органов ЗАГС выяснилось, что по стране имеют место случаи, когда родители по каким-то причинам, либо из-за недостаточного уровня правовых знаний не имели возможности зарегистрировать новорожденного ребенка. Главой государства в июне нынешнего года утверждено соответствующее постановление для решения этой проблемы.

По всей стране агентством государственных услуг проводится безвозмездная общенациональная социальная акция. Вместе с рабочими группами подомный обход по махаллям совершают и сотрудники Центров государственных услуг на местах. На 25 сентября, они обошли порядка 48 000 семей по всей стране. В результате подомного обхода выявлено 2 457 детей без регистрации, 1 053 семей, проживающих не зарегистрированным браком. Таким образом, почти 2 500 тысяч детей не могут в полной мере воспользоваться своими конституционными правами.

До 1 июля 2019 года по Узбекистану агентством государственных услуг проводятся мероприятия, цель которых — выявление детей, не имеющих свидетельства о рождении и последующая выдача данного документа. Данные услуги оказываются бесплатно. Оплата производится лишь за гербовый сбор в размере 15 процентов от минимальной заработной платы.

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